В Сети всплыло провокационное видео. В кадре Ольга Бузова милуется с бывшим участником Дома-2 Олегом Майами.

В Сети "всплыло" провокационное видео. В кадреОльга Бузова милуется с бывшим участником "Дома-2" Олегом Майами.На опубликованной в Instagramзаписи телеведущая и экс-житель телестройки, сидя за столиком в ресторане, страстноцелуются. Судя по всему, звезды воркуют на камеру – можно заметить свет от вспышки.Отметим, что Олег Майамипризнавался в любви Ольге Бузовой еще в марте. Тогда экс-участник "Дома-2"опубликовал в личном микроблоге фото с певицей и написал: "Когда-нибудь ядобьюсь твоего сердца". К слову, на этом его ухаживания завершились. РанееОлегу приписывали интрижки с многими известными персонами, поэтому на то егозаявление никто не обратил внимания.Вот и сегодня, 15 августа,когда поцелуй Майами и Бузовой стал достоянием общественности, многие решили,что это пиар-ход, или съемки какого-то нового шоу. "И зачем это делать? Радихайпа!" – высказался под роликом пользователь Сети.Отметим, уже нескольколет в поиске второй половинки. Первое время после развода с футболистомДмитрием Тарасовым певица занималась только своей карьерой, однако год назадона задумалась о создании семьи. Знаменитость пыталась найти любовь с помощьюшоу "Замуж за Бузову", однако выбранный ею участник не оправдал ожиданий. Отчаявшись,даже как-то заявила, что что возьмет ребенка из детского дома,если до 35 лет не выйдет замуж и не родит сама.