В Сети всплыло провокационное видео. В кадре
Ольга Бузова милуется с бывшим участником Дома-2 Олегом Майами.
В Сети "всплыло" провокационное видео. В кадре
Ольга Бузова милуется с бывшим участником "Дома-2" Олегом Майами.
На опубликованной в Instagram
записи телеведущая и экс-житель телестройки, сидя за столиком в ресторане, страстно
целуются. Судя по всему, звезды воркуют на камеру – можно заметить свет от вспышки.
Отметим, что Олег Майами
признавался в любви Ольге Бузовой еще в марте. Тогда экс-участник "Дома-2"
опубликовал в личном микроблоге фото с певицей и написал: "Когда-нибудь я
добьюсь твоего сердца". К слову, на этом его ухаживания завершились. Ранее
Олегу приписывали интрижки с многими известными персонами, поэтому на то его
заявление никто не обратил внимания.
Вот и сегодня, 15 августа,
когда поцелуй Майами и Бузовой стал достоянием общественности, многие решили,
что это пиар-ход, или съемки какого-то нового шоу. "И зачем это делать? Ради
хайпа!" – высказался под роликом пользователь Сети.
Отметим, уже несколько
лет в поиске второй половинки. Первое время после развода с футболистом
Дмитрием Тарасовым певица занималась только своей карьерой, однако год назад
она задумалась о создании семьи. Знаменитость пыталась найти любовь с помощью
шоу "Замуж за Бузову", однако выбранный ею участник не оправдал ожиданий. Отчаявшись,
даже как-то заявила, что что возьмет ребенка из детского дома,
если до 35 лет не выйдет замуж и не родит сама.