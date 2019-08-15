Интернет-обыватели не узнали вокалистку. По мнению некоторых пользователей Сети, певица Нюша очень изменилась внешне.

Интернет-обыватели неузнали вокалистку. По мнению некоторых пользователей Сети, певица Нюша очень измениласьвнешне.Сегодня, 15 августа,знаменитость празднует 29-й день рождения. С самого утра певица Нюша принимаетпоздравления от родных, друзей, коллег по цеху и поклонников.В официальном аккаунте Instagramредакция "Дни.ру" тоже чествует вокалистку. В микроблоге издания артисткепосвятили несколько теплых слов.Между тем недоброжелателине могли пройти мимо трогательной публикации. В комментариях они живо обсуждаливнешность певицы Нюши. Отмечалось, что артистка слишком увлекается "уколами красоты"из-за чего потеряла естественность и индивидуальность."У нее губы увеличелись 💋!? (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Господи, что слицом 🤔 страшная какая", "это что за рожа перекошенная? молодая девица вся обколотаяпереколотая😱😱😱😱😱", "Явно проблемы с губами", – накинулись напользователи Сети.Отметим, что злопыхателипытаются испортить певице настроение не только в день рождения. Личный микроблогчасто подвергается нашествию диванных критиков и поборников морали.Неравнодушные интернет-обыватели считают, что замужней артистке стоило бы бытьскромнее и не публиковать откровенные кадры в Сети.