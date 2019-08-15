Интернет-обыватели не
узнали вокалистку. По мнению некоторых пользователей Сети, певица Нюша очень изменилась
внешне.
Интернет-обыватели не
узнали вокалистку. По мнению некоторых пользователей Сети, певица Нюша очень изменилась
внешне.
Сегодня, 15 августа,
знаменитость празднует 29-й день рождения. С самого утра певица Нюша принимает
поздравления от родных, друзей, коллег по цеху и поклонников.
В официальном аккаунте Instagram
редакция "Дни.ру" тоже чествует вокалистку. В микроблоге издания артистке
посвятили несколько теплых слов.
Между тем недоброжелатели
не могли пройти мимо трогательной публикации. В комментариях они живо обсуждали
внешность певицы Нюши. Отмечалось, что артистка слишком увлекается "уколами красоты"
из-за чего потеряла естественность и индивидуальность.
"У нее губы увеличелись 💋!? (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Господи, что с
лицом 🤔 страшная какая", "это что за рожа перекошенная? молодая девица вся обколотая
переколотая😱😱😱😱😱", "Явно проблемы с губами", – накинулись на
пользователи Сети.
Отметим, что злопыхатели
пытаются испортить певице настроение не только в день рождения. Личный микроблог
часто подвергается нашествию диванных критиков и поборников морали.
Неравнодушные интернет-обыватели считают, что замужней артистке стоило бы быть
скромнее и не публиковать откровенные кадры в Сети.