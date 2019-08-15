В американском Цинциннати продолжается турнир серии Мастерс. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг соревнований.

В американском Цинциннати продолжается турнир серии "Мастерс". Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг соревнований.Даниил выиграл у француза Бенуа Пэра в двух партиях 7:6 (7:2), 6:1. Матч продолжался 1 час 19 минут. Соперник Медведева определится во встрече между немцем Яном-Леннардом Штруффом и греком Стефаносом Циципасом,У женщин Вероника Кудерметова завершила борьбу во втором круге, уступив шведке Ребекке Петерсон со счетом 6:2, 5:7, 2:6. Соперницей Петерсон стала чешка Каролина Плишкова, взявшая верх в поединке с китаянкой побе Ван Яфань – 6:1, 6:3.