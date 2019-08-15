Десять лет оставалось нераскрытым дело пропавшей жительницы Подмосковья, которая после ссоры с дочерью якобы отправилась в столицу и не вернулась домой. Поездка оказалась выдумана родственниками, которые убили и сожгли тело женщины.

Десять лет оставалось нераскрытым дело пропавшей жительницы Подмосковья, которая после ссоры с дочерью якобы отправилась в столицу и не вернулась домой. Поездка оказалась выдумана родственниками, которые убили и сожгли тело женщины, отмечает СКР.Пролить свет на события апреля 2009 года помогла внучка погибшей, которой на тот момент было 16 лет. Именно она при появлении в доме следователей рассказала, что родная мать на ее глазах задушила бабушку, с которой перед этим долго ругалась."Влетает на кухню жена с бешеными глазами и говорит: "Я ее убила". Задушила. Я послушал, зеркало поднес — дыхания не было, сердце не билось", — рассказал глава семейства.Старые судимости навели его на мысль, что отвечать за произошедшее в доме в селе Михалево Воскресенского района придется ему, так что мужчина принял решение избавиться от тела: вытащил во двор, обложил досками, облил бензином и поднес спичку. Останки он на машине отвез на кладбище и предал земле.Через месяц заплаканные родственники обратились в полицию с просьбой отыскать маму и тещу, которая якобы уехала к подруге в Москву и не вернулась. На протяжении почти 10 лет женщина считалась пропавшей, но в ходе очередных следственно-оперативных мероприятий оперативники вышли на ее внучку, которая и рассказала, как пропала бабушка.Дочь убитой отрицает свою вину, тогда как ее супруг во всем сознался и показал место, где закопал останки. В ближайшее время подозреваемым в убийстве будет избрана мера пресечения.