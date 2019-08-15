В Приморье в результате дорожно-транспортного происшествия ребенок погиб и двое взрослых попали в реанимацию.

В Приморье в результате дорожно-транспортного происшествия ребенок погиб и двое взрослых попали в реанимацию. Такие данные сообщают представители УМВД РФ по региону.Как уточняется, 36-летняя женщина – водитель автомобиля Toyota Corollа – ехала из Владивостока в Хабаровск. По не установленной пока причине автомашина выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Hiace. Corollа продолжила движение и столкнулась с грузовиком КамАЗ, который также двигался во встречном направлении.В результате аварии погиб 8-летний мальчик, который сидел в автомобиле Corollа на заднем пассажирском сидении и был пристегнут ремнем безопасности. Водителя и второго несовершеннолетнего пассажира иномарки доставили в больницу в реанимационное отделение.Стаж водителя Toyota Corollа – два года, в 2019 году к административной ответственности за нарушение ПДД женщина не привлекалась.Инцидент произошел в темное время суток на участке трассы без освещения. Шел дождь, асфальт был мокрым, передает РИА Новости.