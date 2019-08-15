Больше месяца горожане просят коммунальщиков убрать строительные отходы, но пока все тщетно.

Жители одного из дворов на ушице на Ольховской в Екатеринбурге вместо благоустроенного двора с лавочками, лужайками и детской площадкой (мероприятия должны были пройти в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды") получили горы строительного мусора. Куски бетонных плит, которые, по словам местных жителей, сняли с дороги в соседнем дворе привезли в начале июля. й, во двор приехали три грузовика со старым асфальтом, четвертый жители не пустили, перекрыв въезд во двор. Больше месяца горожане просят коммунальщиков убрать строительные отходы, но пока все тщетно.Местные власти пообещали разобраться в ситуации, и вывести мусор."Мы попробуем выяснить, кто привез строительный мусор. Сейчас мы этого не знаем. Кто привез, тот и увезет, однозначно" — сказал начальник ЖКХ Железнодорожного района Алексей Литуев, чьи слова приводит издание Е1.RU.