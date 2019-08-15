Бывшая жена Марата Башарова, актриса Екатерина Архарова впервые стала мамой. Об этом событии в своем микроблоге сообщил ее супруг – бизнесмен Артем Илясов.

Бывшая жена Марата Башарова, актриса Екатерина Архарова впервые стала мамой. Об этом событии в своем микроблоге сообщил ее супруг – бизнесмен Артем Илясов.Он опубликовал снимок, на котором обнимает беременную супругу и целует ее в голову. Кадр сделан прямо посреди больничного коридора. Екатерина стоит в белой сорочке и халате того же цвета, а на Артеме специальная синяя врачебная униформа и одноразовая шапочка."Моя родная ❤Катюша, спасибо за сына!!!! Теперь я папа.... самый счастливый папа на свете! Господи, спасибо! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал фото с возлюбленной Илясов.Поклонники очень обрадовались за супругов. Они стали активно поздравлять их с прибавлением в комментариях. "Молодцы!!! Крепкого здоровья малышу! А родителям терпения! Наслаждайтесь каждым днем, дети так быстро растут!", "Клааасс! 👍Поздравляю 🎉🎉🎉Будьте счастливы, здоровы и благополучны!", – искренне желали фолловеры."Артем, с первенцем! Здоровья крепкого сынуле и мамочке!", – от всей души написал фанат.Отметим, Архипова подошла к процессу беременности и родов со всей ответственностью. Она ушла в декретный отпуск, кроме того, актриса постоянно дискутировала с подписчиками на тему детей и интересного положения.