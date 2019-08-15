15 апреля не назовешь удачным для рубля днем на Московской бирже. Национальная валюта стремительно падает, вслед за нефтяными котировками. Евро поднялся выше отметки 74 рубля, а доллар — выше 66. Такую высоту по отношению к рублю евро последний раз занимал 1 апреля 2019 года.

15 апреля не назовешь удачным для рубля днем на Московской бирже. Национальная валюта стремительно падает, вслед за нефтяными котировками. Евро поднялся выше отметки 74 рубля, а доллар — выше 66. Такую высоту по отношению к рублю евро последний раз занимал 1 апреля 2019 года.Такое поведение российской валюты связано с падением цены октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent, от которых рубль зависит, можно сказать, исторически. Последние два дня нефтяные котировки упали более, чем на 2 % до 58,27 доллара за баррель.В свою очередь цена на нефть столь бурно деградирует в ответ на заявление Китая об ответных мерах на 10-процентные пошлины США для товаров из Поднебесной, объемом 300 миллиардов долларов в год. Подобные торговые риски, естественно, негативно сказываются и на товарном спросе на нефть.Сдерживает нефтяные торги и статистика по запасам в США, а они неожиданно выросли за неделю до на 1,6 миллиона баррелей, обманув ожидания аналитиков о снижении на 2,8 миллиона.