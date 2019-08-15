Ампулы с жидкостью и таблетки, в составе которых сильнодействующие вещества, запрещенные к свободному обороту в России, изъяты у 29-летнего жителя Покрова.

Сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области при проведении совместных оперативных мероприятий с коллегами из ОМВД России по Петушинскому району задокументировали факт незаконной поставки на территорию России анаболических стероидных препаратов.Ампулы с жидкостью и таблетки полицейские изъяли у 29-летнего жителя города Покрова.Сотрудники полиции установили, что мужчина нашел в сети интернет сайт, на котором предлагалось приобрести сильнодействующие препараты, способствующие наращиванию мышечной массы и содержащие в своем составе вещества, запрещенные к свободному обороту в России. Воспользовавшись предложением, подозреваемый осуществил оплату и через некоторое время с территории одного из соседних государств получил посылку с препаратами, которые планировал использовать сам.Общая масса запрещенных веществ превысила 25 граммов.Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ».Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.