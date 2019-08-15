В Монако продолжается Русский музыкальный фестиваль. Но главными героинями второго дня стали украинские звезды Loboda и Maruv. Корреспондент Дни.ру смотрел их выступления, открыв рот.

В Монако продолжается Русский музыкальный фестиваль. Но главными героинями второго дня стали украинские звезды Loboda и Maruv. Корреспондент "Дни.ру" смотрел их выступления, открыв рот.Maruv в этом году должна была представлять Незалежную на "Евровидении". Но вмешалась политика, известный вопрос про принадлежность Крыма, и певица на конкурс песни не поехала. Наверное, не жалеет об этом, поскольку после всей этой шумихи ее карьера резко пошла в гору, и сегодня она – желаемый гость на лучших музыкальных фестивалях. В июле артистка выступала на "Лайма. Рандеву. Юрмала" и на Europa Plus Live. В августе после Русского музыкального фестиваля в Монако едет с сольными концертами в Сочи и Новосибирск.Эпатажная, смелая, дерзкая, она работает в стилистике клубного электро-попа. И несет шокирующую эстетику BDSM. Латекс, кожа, чулки, маски – агрессивная сексуальность давно стала "фишкой" Maruv. Каждый ее номер – это призыв, это вызов. Она целуется с девушками, ласкает их прямо на сцене. такая смелость нравится даже Алле Пугачевой – на недавнем фестивале в Юрмале Примадонна стоя аплодировала молодой артистке.Но это всего лишь ее образ, который нравится публике. Вне света рампы Maruv в Анну Корсун и ведет вполне добропорядочную семейную жизнь.Гостей Русского музыкального фестиваля в Монако выступление сексуальной киевленяки завело донельзя. "Наверное, сегодня ночью будет борьба за увеличение рождаемости", – остроумно заметил ведущий концерта.Среди тех, кто подпевал и приплясывал под Maruv были продюсер Яна Рудковская, блогер Ида Галичи дизайнер одежды Катя Добрякова. Она, кстати, одела все Лазурное побережье в свои футболки с веселыми надписями: "Ближе стало, однако, Монако", "Я себя не берегу на Лазурном берегу", "Буду пить Вдову Клико я в Монако", "Днем буайбез, вечером FES". Богачи сметали их по 100 евро как горячие пирожки – себе, детям, женам, любовницам.