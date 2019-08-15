Стрелок из Филадельфии сдался полиции после семи часов противостояния. Мужчина забаррикадировался и открыл огонь, когда офицеры хотели обыскать его дом по делу о торговле наркотиками. Он также захватил пятерых заложников, двое из которых были полицейскими.

Стрелок из Филадельфии сдался полиции после семи часов противостояния. Мужчина забаррикадировался и открыл огонь, когда офицеры хотели обыскать его дом по делу о торговле наркотиками. Он также захватил пятерых заложников, двое из которых были полицейскими.Долгое время стрелок не шел на переговоры и вел регулярный огонь, передает телеканал "Россия 24". Очевидцы говорят о сотнях выстрелов. Преступник ранил шестерых полицейских, все они в стабильном состоянии.Через пять часов после начала спецоперации он отпустил заложников. Они не пострадали.