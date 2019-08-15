Кристина Асмус, которая отдыхает на Мальдивах, восхитила подписчиков суперсилой. Актриса выложила новый снимок в Instagram.

Кристина Асмус, которая отдыхает на Мальдивах, восхитила подписчиков суперсилой. Актриса выложила новый снимок в Instagram.Кристина Асмус отправилась в долгожданный отпуск на двенедели вместе с дочерью. Актриса не отказывается от социальнойжизни и активно делится фотографиями. На последнемснимке жена Гарика Харламова продемонстрировала спортивные способности. Она вспомнила гимнастическое прошлое и сделала стойку на руках, вытянув ноги вперед.Кажется, такой трюк дается ей с легкостью – Асмус улыбается. "Время удерживатькамни", – заключила актриса.Подписчики пришли в восторг от увиденного, их поразило то, скаким изяществом Кристина выполнила упражнение. "Крутокак. Вы такая сильная при внешней хрупкости", "Лютая","Ничего себе. Как так можно научиться? И руки должны сильные, наверное,быть", – отметили фолловеры. Многие поинтересовались, умеет ли такоеделать супруг звезды сериала "Интерны": "Гарик тоже таксидит?", "Гарик, ты попал". Пока ни Харламов, ни Асмус не ответили на интересующий всех вопрос.Напомним, что в юности актриса занималась спортивной гимнастикой, она имеет разряд кандидата в мастера спорта. Полученные навыки помогли исполнить роль гимнастки Светланы Хоркинойв фильме "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее".