Кристина Асмус, которая отдыхает на Мальдивах, восхитила подписчиков суперсилой. Актриса выложила новый снимок в Instagram.
Кристина Асмус, которая отдыхает на Мальдивах, восхитила подписчиков суперсилой. Актриса выложила новый снимок в Instagram.
Кристина Асмус отправилась в долгожданный отпуск на две
недели вместе с дочерью. Актриса не отказывается от социальной
жизни и активно делится фотографиями. На последнем
снимке жена Гарика Харламова продемонстрировала спортивные способности. Она вспомнила гимнастическое прошлое и сделала стойку на руках, вытянув ноги вперед.
Кажется, такой трюк дается ей с легкостью – Асмус улыбается. "Время удерживать
камни", – заключила актриса.
Подписчики пришли в восторг от увиденного, их поразило то, с
каким изяществом Кристина выполнила упражнение. "Круто
как. Вы такая сильная при внешней хрупкости", "Лютая",
"Ничего себе. Как так можно научиться? И руки должны сильные, наверное,
быть", – отметили фолловеры. Многие поинтересовались, умеет ли такое
делать супруг звезды сериала "Интерны": "Гарик тоже так
сидит?", "Гарик, ты попал". Пока ни Харламов, ни Асмус не ответили на интересующий всех вопрос.
Напомним, что в юности актриса занималась спортивной гимнастикой, она имеет разряд кандидата в мастера спорта. Полученные навыки помогли исполнить роль гимнастки Светланы Хоркиной
в фильме "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее".