Кристина Асмус, которая сейчас отдыхает на Мальдивах восхитила подписчиков своей суперсилой. Актриса выложила новый снимок в Instagram.

Кристина Асмус, которая сейчас отдыхает на Мальдивах восхитила подписчиков своей суперсилой. Актриса выложила новый снимок в Instagram.Кристина Асмус отправилась в долгожданный отпуск на двенедели вместе с дочкой Настей. Актриса не отказывается от своей социальнойжизни и активно делится солнечными фотографиями, и не только. На последнемснимке жена Гарика Харламова продемонстрировала свои спортивные способности. Она вспомнила гимнастическое прошлое и сделала стойку на руках, вытянув ноги вперед.Кажется, такой трюк дается ей с легкостью – Асмус радоcтно улыбается. "Время удерживатькамни", – заключила актриса.Подписчики пришли в восторг от увиденного, их поразило то, скаким изяществом и простотой Кристина Асмус выполнила упражнение. "Крутокак. Вы такая сильная при внешней хрупкости, Кристина", "Лютая","Ничего себе, как так можно научиться, и руки должны сильные, наверное,быть", – отметили фолловеры. Многие поинтересовались, а умеет ли такоеделать и супруг звезды сериала "Интерны": "Гарик тоже таксидит?", "Гарик, ты ПОПАЛ". Пока ни Гарик Харламов, ни КристинаАсмус не ответили на интересующий всех вопрос.Напомним, что в юности актриса занималась спортивной гимнастикойи имеет разряд кандидата в мастера спорта. Прошлые навыки помоглизамечательно исполнить роль гимнастки и олимпийской чемпионки Светланы Хоркинойв фильме "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее".