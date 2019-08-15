Кристина Асмус, которая сейчас отдыхает на Мальдивах восхитила подписчиков своей суперсилой. Актриса выложила новый снимок в Instagram.
Кристина Асмус, которая сейчас отдыхает на Мальдивах восхитила подписчиков своей суперсилой. Актриса выложила новый снимок в Instagram.
Кристина Асмус отправилась в долгожданный отпуск на две
недели вместе с дочкой Настей. Актриса не отказывается от своей социальной
жизни и активно делится солнечными фотографиями, и не только. На последнем
снимке жена Гарика Харламова продемонстрировала свои спортивные способности. Она вспомнила гимнастическое прошлое и сделала стойку на руках, вытянув ноги вперед.
Кажется, такой трюк дается ей с легкостью – Асмус радоcтно улыбается. "Время удерживать
камни", – заключила актриса.
Подписчики пришли в восторг от увиденного, их поразило то, с
каким изяществом и простотой Кристина Асмус выполнила упражнение. "Круто
как. Вы такая сильная при внешней хрупкости, Кристина", "Лютая",
"Ничего себе, как так можно научиться, и руки должны сильные, наверное,
быть", – отметили фолловеры. Многие поинтересовались, а умеет ли такое
делать и супруг звезды сериала "Интерны": "Гарик тоже так
сидит?", "Гарик, ты ПОПАЛ". Пока ни Гарик Харламов, ни Кристина
Асмус не ответили на интересующий всех вопрос.
Напомним, что в юности актриса занималась спортивной гимнастикой
и имеет разряд кандидата в мастера спорта. Прошлые навыки помогли
замечательно исполнить роль гимнастки и олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной
в фильме "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее".