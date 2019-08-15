Оксана Самойлова и ее муж, рэпер Джиган отдыхают во Флориде. Новый неоднозначный пост девушки спровоцировал слухи о ее четвертой беременности.
Оксана Самойлова и ее муж, рэпер Джиган отдыхают во Флориде. Новый неоднозначный пост девушки спровоцировал слухи о ее четвертой беременности.
Рэпер Джиган вместе с женой и тремя дочками сейчас пребывают
на юго-востоке США, где располагается один из курортных городов. На странице
жены исполнителя постоянно появляются новые снимки, на которых она
демонстрирует свою фигуру и совместные кадры с детьми и супругом.
Так, последний пост модели натолкнул подписчиков на
размышления. Девушка призналась, что в их семье принято все планировать, а
сюрпризы пара совсем не приемлет. "Мы всегда всё планируем) ещё бы) когда
у тебя 3 детей,эффект неожиданности может обернуться величайшим провалом
))правило номер 1:если ты хочешь сделать сюрприз,сначала приди расскажи обсудим
и решим ))) правило номер 2:никаких сюрпризов. Но это касается только нас) жизнь
о наших правилах не знала (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – написала Самойлова.
Последняя фраза стала поводом для появления слухов.
Фолловеры тут же решили, что речь идет об очередном пополнении в семье звездной пары. "У
вас наверное скоро будет мальчик", " Четвертый киндер сюрприз",
"Четвертый малыш у таких прекрасных родителей – это обязательно) шикарный
генофонд необходимо пополнить", "Сюрприз подкрался незаметно", -
сделали вывод подписчики.
Впрочем, сама Оксана Самойлова никак пока не
прокомментировала ситуацию, сообщает . Вместе с супругом она уже воспитывает трех дочерей:
восьмилетнюю Ариелу, четырехлетнюю Лея и двухлетнюю Майю.