Оксана Самойлова и ее муж, рэпер Джиган отдыхают во Флориде. Новый неоднозначный пост девушки спровоцировал слухи о ее четвертой беременности.

Оксана Самойлова и ее муж, рэпер Джиган отдыхают во Флориде. Новый неоднозначный пост девушки спровоцировал слухи о ее четвертой беременности.Рэпер Джиган вместе с женой и тремя дочками сейчас пребываютна юго-востоке США, где располагается один из курортных городов. На страницежены исполнителя постоянно появляются новые снимки, на которых онадемонстрирует свою фигуру и совместные кадры с детьми и супругом.Так, последний пост модели натолкнул подписчиков наразмышления. Девушка призналась, что в их семье принято все планировать, асюрпризы пара совсем не приемлет. "Мы всегда всё планируем) ещё бы) когдау тебя 3 детей,эффект неожиданности может обернуться величайшим провалом))правило номер 1:если ты хочешь сделать сюрприз,сначала приди расскажи обсудими решим ))) правило номер 2:никаких сюрпризов. Но это касается только нас) жизньо наших правилах не знала (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – написала Самойлова.Последняя фраза стала поводом для появления слухов.Фолловеры тут же решили, что речь идет об очередном пополнении в семье звездной пары. "Увас наверное скоро будет мальчик", " Четвертый киндер сюрприз","Четвертый малыш у таких прекрасных родителей – это обязательно) шикарныйгенофонд необходимо пополнить", "Сюрприз подкрался незаметно", -сделали вывод подписчики.Впрочем, сама Оксана Самойлова никак пока непрокомментировала ситуацию, сообщает . Вместе с супругом она уже воспитывает трех дочерей:восьмилетнюю Ариелу, четырехлетнюю Лея и двухлетнюю Майю.