Самолетом Airbus A321, который сел на кукурузное поле в Подмосковье, управлял екатеринбуржец Дамир Юсупов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал экипаж самолета героическим. Он считает, что их нужно представить к государственным наградам.

Самолетом Airbus A321, который сел на кукурузное поле в Подмосковье, управлял екатеринбуржец Дамир Юсупов. Именно он принял единственно верное решение в критической ситуации, когда при взлете стая чаек попала в двигатели лайнера и спас жизни 226 пассажиров и 7 членов экипажа.Губернатор Свердловской области назвал имена остальных членов героического экипажа — это второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина. Евгений Куйвашев считает, что всех их, включая командира, нужно представить к государственным наградам.Дамиру Юсупову 41 год. Общий налет у него составляет более 3000 часов. Он работает в "Уральских авиалиниях" с декабря 2013 года. Юсупов учился в Ульяновском институте гражданской авиации, а после окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. С отличием!"Я на всю жизнь запомнил свой первый полет, в училище мы летали на Ан-2. Даже не верилось, что я сам управляю самолетом, я лечу", — рассказывал летчик о первом вылете уральскому порталу "ПроПолевской".В пресс-службе компании сообщили РИА Новости, что в прошлом году Юсупов получил вторую специальность, окончив Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева по направлению "аэронавигация".С самого рождения вся жизнь Дамира Юсупова была связана с небом. Ведь его отец был пилотом вертолета Ми-8. И даже свою жену Дамир тоже встретил в воздухе. Правда, тогда он летел в качестве пассажира, а она сидела на соседнем месте. Сейчас у пары уже двое детей, сообщает екатеринбургский сайт 66.ru.Самолет Airbus A321 следовал из Жуковского в Симферополь. Во время взлета в его двигатели попали чайки, после чего экипаж совершил жесткую посадку на поле недалеко от ВПП. Сам момент столкновения самолета с птицами попал на видео. На борту самолета находились более 230 человек. Пострадали 23 человека.Как сообщил "Интерфаксу" коммерческий директор "Уральских авиалиний" Кирилл Скуратов, экипаж самолета отстранен от полетов. "Это стандартная процедура. В этом нет ничего сверхъестественного", — пояснил он.При этом Скуратов отметил исключительное мастерство и выдержку экипажа при чрезвычайной ситуации. Ведь несмотря на полные баки топлива риска пожара при жесткой посадке "на брюхо" не было, как это произошло 5 мая в аэропорту Шереметьево. КВС Дамир Юсупов мгновенно заглушил все двигатели.