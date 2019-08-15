Александр Лукашенко совершил поездку в юго-восточный регион Могилевской области. Информацию передает пресс-служба президента Беларуси.

Александр Лукашенко совершил поездку в юго-восточный регион Могилевской области. Информацию передает пресс-служба президента Беларуси.Вчера Александр Лукашенко побывал Костюковичах, районе Могилевской области, где на совещании были подняты вопросы социальной жизни региона. Президент напомнил, что несколько лет назад был подписан указ, по которому предполагалось улучшить условия проживания на этой территории. Лукашенко отметил, что за это время изменения, конечно же, произошли, но и проблем еще достаточно. По его словам, реализуются не все средства, желающих работать на предприятиях не стало больше, а людей, которые были бы вовлечены в экономическую жизнь региона, и вовсе стало меньше.Александр Лукашенко считает, что необходимо создавать новые условия для работы и достойного проживания людей, необходимо обеспечить рост доходов населения. "Они не должны себя чувствовать изгоями, и народ здесь должен жить достойно и гордится тем, что живет в Славгороде, Костюковичах или в Хотимске. Суть этого момента заключается в том, что жим будет такой, что у некоторых глаза на лоб полезут", – заявил президент Беларуси.Он также затронул и сельское хозяйство этой территории. Лукашенко потребовал не сбавлять темы уборочных работ, приказал "пахать день и ночь". Он обратил свое внимание и на важность обеспечения хороших условий хранения зерна кукурузы. "Надо взять на контроль и тот недобор, который, возможно, будет по колосовым зерновым, надо восполнить зерном кукурузы", – добавил Лукашенко.Стоит отметить, что за последние четыре года на социально-экономическое развитие Могилевского региона было выделено более 770 миллионов рублей. Для этих же нужд было привлечено 30,7 миллионов долларов ​​иностранных инвестиций.Материал дополняется.