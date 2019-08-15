Наталья Чистякова-Ионова поделилась новым снимком с занятий спортом. Подписчики раскритиковали образ певицы.

Наталья Чистякова-Ионова поделилась новым снимком с занятий спортом. Подписчики раскритиковали образ певицы.Наталья Чистякова-Ионова обладает роскошной физической формой и не упускает шанс похвастаться этим. Певица предпочитает заниматься йогой и следит за питанием.На одном из последних фото она позирует, выполняя упражнение. "Баланс – присутствие нужного и отсутствие лишнего", – отметила звезда. Для тренировки она выбрала белые топ и лосины и не забыла нанести яркий макияж. Такой образ привел в недоумение подписчиков. Многие стали критиковать ее за использование косметики во время занятий спортом. "Странно заниматься йогой при полном мэйкапе", "Лишний тут такой мощный мэйкап", "Я почему– то не могу с вечерним макияжем спортом заниматься, всегда удивляюсь, как это могут люди", – заключили фолловеры.Некоторые упрекнули певицу за старое фото. На снимке видно, что за окном лежит снег. "А сейчас– то где фото с йоги? Я старые тоже могу выложить и расписывать все", – подытожил один из подписчиков.Недавно разместила на своей странице огромный пост, в котором призналась, что ненавидит вторжение в личную жизнь. Тем самым певица ответила хейтерам, которые распространили слухи о ее разводе. По словам звезды, она перестала носить обручальное кольцо, которое и надоумило всех на разлад в ее семье, потому что оно стало ей мало, передает .