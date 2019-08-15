Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз Закировой. Однако на афише в Минске значится, что в октябре отвязная певица появится на одной сцене с музыкальным продюсером. Артистка прояснила ситуацию.

Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз Закировой. Однако на афише в Минске значится, что в октябре отвязная певица появится на одной сцене с музыкальным продюсером. Артистка прояснила ситуацию.На днях как гром среди ясного неба прозвучало заявление Наргиз Закировой о прекращении сотрудничества с продюсерским центром Максима Фадеева. А ведь еще пару лет назад певица и ее начальник демонстрировали такую гармонию, что в СМИ даже появились слухи об их романе. Масла в огонь тогда подлил сам Максим Фадеев, вручив Наргиз Закировой золотое кольцо. Тем сенсационнее прозвучало сообщение артистки не только о прекращении сотрудничества, но и невозможности исполнять песни, сделавшими ее популярной, поскольку эти хиты являются собственностью лейбла.Можно представить, каково было удивление Наргиз Закировой, когда она увидела фотографию афиши в Минске, на которой сообщалось о концерте Максима Фадеева, где якобы должна была принять участие и она. Снимок объявления артистка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Ни дня без приключений...." – с юмором прокомментировала фото исполнительница."Данная информация не является подлинной. 12-го октября я не выступаю ни в каких концертах в городе Минск. Прошу принять это во внимание, в первую очередь, организаторов данного мероприятия, ну и, конечно же, моих дорогих поклонников", – сделала официальное заявление Наргиз Закирова. По мнению фанатов, тем самым она "врезала" громкую оплеуху Максиму Фадееву.При этом певица не стала отрицать того, что действительно выступит в Минске, однако это состоится нескоро. "Мой сольный концерт в городе Минске, состоится 1 февраля 2020 года во Дворце Республики (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – проанонсировала артистка.О причинах разрыва отношений (как деловых, так и, видимо, личных) Максима Фадеева и Наргиз Закировой ходят разные слухи. Согласно одной версии, озвученной блогером Леной Миро, певица зазвездилась, а продюсер был настроен только на зарабатывание денег. Промоутер Сергей лавров, ранее сотрудничавший с эпатажной артисткой, высказал другую версию. Он ясно дал понять, что Наргиз "сложный пассажир".Якобы он боялся срывов концертов по вине певицы. а также отметил много странностей в поведении Закировой. К примеру, она могла закрыться в номере и начать раскладывать гадальные карты или устроить скандал "на ровном месте". А еще в ее райдере могли появиться "нелепые запросы". Впрочем, по другим данным, Максим Фадеев предоставил своей питомице очень жесткий контракт.