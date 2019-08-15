Приблизившийся к самолету российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики истребитель НАТО F-18 принадлежит испанским королевским ВВС. Это подтвердили в Минобороны России. Этот один из пяти испанских истребителей, которые базируются на литовской авиабазе Шауляй.

Приблизившийся к самолету российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики истребитель НАТО F-18 принадлежит испанским королевским ВВС. Это подтвердили в Минобороны России. Этот один из пяти испанских истребителей, которые базируются на литовской авиабазе Шауляй.Мадрид уже сообщил, что истребитель маневрировал для того, чтобы идентифицировать воздушное судно. Его отогнали два российских истребителя морской авиации Балтийского флота Су-27, которые сопровождали летевший из Калининграда в Москву самолет Шойгу. Российские летчики оттеснили истребитель, не дав ему подойти близко к лайнеру министра обороны России, подчеркивает телеканал "Россия 24".В Калининграде Сергей Шойгу принял участие в закладке камня в здание филиала Нахимовского училища. В НАТО заверили, что у них не было информации о том, кто был на борту российского самолета.Это не первый случай, когда истребители НАТО пытаются приблизиться к самолету Шойгу. В июне 2017 года над Балтикой самолет российского министра обороны пытался сопровождать польский F-16.F-18 Hornet – разработанный в 1970-х годах американский палубный бомбардировщик и штурмовик. Это основной боевой самолет ВМС США. Самолет применялся в военных операциях в Ливии, Ираке и Югославии.