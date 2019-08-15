Полузащитник Сочи Иван Миладинович дисквалифицирован на четыре матча за грубый фол против нападающего ЦСКА Федора Чалова. Миладинович сломал нос армейцу в матче пятого тура.

Полузащитник "Сочи" Иван Миладинович дисквалифицирован на четыре матча за грубый фол против нападающего ЦСКА Федора Чалова. Миладинович сломал нос армейцу в матче пятого тура российской премьер-лиги.В конце встречи Иван Миладинович ударил Чалова локтем в лицо в собственной штрафной. Но судья встречи Виталий Мешков не заметил случившегося. Пенальти не был назначен, а Миладинович не получил даже желтой карточки.Однако КДК РФС не оставил случившееся без внимания. Полузащитник "Сочи" был дисквалифицирован на четыре встречи российской премьер-лиги.