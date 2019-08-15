На фан-странице Примадонны в Istagram появилось ее редкое фото. На снимке будущей певице около трех лет.

На фан-странице Примадонны в Istagram появилось ее редкое фото. На снимке будущей певице около трех лет.На фанатской странице Аллы Пугачевой появляются фотографиисамой певицы и ее семьи. Автор очередной публикации творчески подошел к своемудело и создал коллаж, на котором совместил снимки разных времен женщины,которая поет. Один из них общественность не раз могла лицезреть, а вот второйявляется раритетным.На фото запечатлена совсем еще маленькая Алла Борисовна, сбелым бантом на голове и в модном по тем временам платьице, передает .Пользователи Сети отметили, что девочка на фото совсем не похожа на младшуюдочку артистки Лизу Галкину. А очередные завистники поспешили его обсудить. "Какая неприятная девочка Алла в детстве. Страшная","Она совершенно на себя не похожа", "Во что превратили такуювесёлую девчушку", – написали подписчики.Алла Пугачева родилась в 1949 году в Москве, где и провела детство и юношеское время. С пяти лет она стала увлекаться музыкой ипостепенно взбиралась на самую вершину отечественной эстрады. Волевой характерпомог Алле Борисовне пройти все преграды, которые возникали на ее пути. Сейчас певица является мамой троих детей и женой известного телеведущего и юмориста Максима Галкина.