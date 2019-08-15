На фан-странице Примадонны в Istagram появилось ее редкое фото. На снимке будущей певице около трех лет.
На фан-странице Примадонны в Istagram появилось ее редкое фото. На снимке будущей певице около трех лет.
На фанатской странице Аллы Пугачевой появляются фотографии
самой певицы и ее семьи. Автор очередной публикации творчески подошел к своему
дело и создал коллаж, на котором совместил снимки разных времен женщины,
которая поет. Один из них общественность не раз могла лицезреть, а вот второй
является раритетным.
На фото запечатлена совсем еще маленькая Алла Борисовна, с
белым бантом на голове и в модном по тем временам платьице, передает .
Пользователи Сети отметили, что девочка на фото совсем не похожа на младшую
дочку артистки Лизу Галкину. А очередные завистники поспешили его обсудить. "Какая неприятная девочка Алла в детстве. Страшная",
"Она совершенно на себя не похожа", "Во что превратили такую
весёлую девчушку", – написали подписчики.
Алла Пугачева родилась в 1949 году в Москве, где и провела детство и юношеское время. С пяти лет она стала увлекаться музыкой и
постепенно взбиралась на самую вершину отечественной эстрады. Волевой характер
помог Алле Борисовне пройти все преграды, которые возникали на ее пути. Сейчас певица является мамой троих детей и женой известного телеведущего и юмориста Максима Галкина.