Резкая отповедь стала ответом в первую очередь Соединённым Штатам и лично Дональду Трампу, который у себя в Twitter выразил обеспокоенность стягиванием китайских внутренних войск поближе к Гонконгу.

Резкая отповедь стала ответом в первую очередь Соединённым Штатам и лично Дональду Трампу, который у себя в Twitter выразил обеспокоенность стягиванием китайских внутренних войск поближе к Гонконгу.“Наши разведывательные службы информировали нас, что правительство Китая стягивает войска к Границе с Гонконогом”, — написал Трамп.Слово “Граница” нарочито написано с заглавной буквы, что конечно не могло остаться без внимания в Пекине.“Гонконг относится исключительно к внутренней политике Китая. Мы ещё раз призываем американскую сторону прекратить совать свой нос в дела Гонконга”, — опубликовал своё заявление китайский МИД.После долгих лет пребывания в статусе британской колонии в 1997 году Гонконг вошёл в состав Китая. Разница мироустройства континентального Китая и Гонконга вынудила прибегнуть к сложной формуле “Одна страна, две системы”.Ставший административным районом Китая Гонконг сохранил во многом независимую судебную систему и ряд правовых основ социального устройства.Начавшиеся пару месяцев назад протестные выступления как раз были первоначально вызваны подозрением в посягательстве на самостоятельность гонконгских судов.Согласно подготовленному законопроекту Гонконг становился бы обязанным выдавать лиц, подозреваемых в нарушении закона, в том числе Тайваню, Макао и на территорию континентального Китая.Требования протестующих были услышаны и законопроект был “похоронен”, как заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.Теперь протестующие требуют отставки самой Лэм, а также реформы правоохранительного сектора в связи с тем, что силовики, якобы, превысили полномочия при разгоне демонстрантов.Замечание Трампа с недвусмысленным упором на “границу” между Китаем и Гонконгом подлило масла в огонь скандала, гвоздём которого стала глава политического отдела Генконсульства США в Гонконге Джули Идэ.Она провела встречу с лидерами протеста, а фото с мероприятия попали в прессу.Пекин обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Китая, а саму Идэ в нарушении международных договоров, своих служебных обязанностей и связях с радикальными элементами.США не единственные, кто хочет поучаствовать в кризисе в Гонконге.Председатель комитета по международным отношениям британского парламента Том Тугендат заявил, что в 1997 году Британия допустила ошибку, решив выдавать жителям бывшей колонии документ “гражданина заморской территории”.Процедура эта была необязательной, лишь по желанию каждого отдельного просителя и не давала особых прав получателям таких документов.Сейчас ситуацию следует исправить, считает Тугендат, выдав всем паспорта граждан Великобритании.