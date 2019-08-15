На развитие дорожной сети Кубань получила из федерального бюджета около 1,5 миллиарда рублей. За счет выделенных средств в план ремонта внесут дополнительные участник трасс регионального значения.

На развитие дорожной сети Кубань получила из федерального бюджета около 1,5 миллиарда рублей. За счет выделенных средств в план ремонта внесут дополнительные участник трасс регионального значения. Об этом ГТРК "Кубань" сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. В общей сложности в крае планируют привести в порядок более шестисот автомагистралей.По словам губернатора, в ближайшее время начнется ремонт сочинской трассы к туристическому комплексу "Горная карусель". В рамках проекта будут установлены пункты учета интенсивности движение общей стоимостью 50 миллионов рублей. Также планируется обустроить трассы ля разделения встречных автомобильных потоков. Примерная стоимость работ оценивается в 100 миллионов рублей."Мы займемся разработкой собственной программы по разделению на дорогах встречных потоков машин. В настоящий момент трассы Краснодарского края — одни из из лучших в стране. Ежегодно ими пользуются миллионы туристов. Наша основная цель – повысить повышением безопасность дорог. Мы благодарим федеральный центр за их поддержку в этом вопросе", - отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.