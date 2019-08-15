Агата Муцениеце продемонстрировала свой пресс на новом снимке. Актриса считает, что ей нужно еще работать над собой.

Агата Муцениеце продемонстрировала свой пресс на новом снимке. Актриса считает, что ей нужно еще работать над собой.Агата Муцениеце отправилась в отпуск вместе с мужем ПавломПрилучным и детьми в Испанию. Пока супруг играл с отпрысками в бассейне,актриса грелась на солнце и сделала новый снимок, причем все внимание сконцентрировала на своейфигуре.По мнению Агаты, ей нужно качать пресс, чтобы статьобладательницей рельефного пресса. Тот, который у нее сейчас, девушке совсем ненравится. "С сегодняшнего дня, дала себе клятву – качать пресс – 100 раз вдень, каждый день)))) даже саму себя заинтриговала))) сегодня сделала уже 50!Ааа даааа. и планку по 3 минуты в день) А то тут все так вкусно, опасно)) (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила актриса.Однако у поклонников актрисы другое мнение: они уверены,что Агата и так красива и привлекательна. "Какой пресс, Агата вы вотличной форме! Красотка", "Милая Агата, вы и так красивая. Вам этоне надо. Люблю вас", "Агата, фигура супер", " Господи, кудаещё лучше– то? Вы большая молодец, отличный мотиватор для других. Так держать", – отметили фолловеры. Другие же поддержалирешение их любимицы и зареклись, что будут приводить себя в форму вместе с ней.Агата Муцениеце ранее пыталась похудеть после рождения дочки Мии.Тогда актриса придерживалась правильного питания, делала силовые упражнения и занималась шестовым стриптизом, сообщает . Сейчас жена Павла Прилучного предпочитаетутренние пробежки, которые совершает вместе со своей подругой, актрисой ОльгойСухаревой.