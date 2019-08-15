Телеведущая Лера Кудрявцева часто выкладывает в своей социальной сети снимки маленькой дочери, а сына совсем нет. Но накануне она опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок сразу с двумя своими детьми.

Телеведущая Лера Кудрявцева часто выкладывает в своей социальной сети снимки маленькой дочери, а сына совсем нет. Но накануне она опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок сразу с двумя своими детьми.На фото запечатлены 29-летний сын звезды – Жан и его годовая сестричка Маша. Старший брат ласково придерживает малышку и, судя по всему, что-то ей увлеченно рассказывает.Кадр вызвал бешеную реакцию не только у подписчиков, но и у коллег Кудрявцевой. Свои восторженные комментарии оставили Жанна Эппле, Инна Маликова и даже Лариса Гузеева. "Афигеть!", – не скрывал эмоций Оскар Кучера.Все были буквально шокированы, как у такой молодой мамы может быть такой взрослый сын. "Да ладно? Я в шоке!", "Чей сын?! Это ваш сын?", "Лера, вы моложе сына выглядите. Я даже не знала, думала вам самой 30!", "Лерка просто герой!", ", конечно!", – не верили своим глазам фанаты."Милота этого фото зашкаливает!", – призналась поклонница.Также многие отметили, что Жан – копия мамы. А вот Маша, по мнению фолловеров, больше похода на отца – хоккеиста Игоря Макарова, сообщает . Но, как говорят, это добрый знак, сулящий деткам счастье.К слову, в комментариях произошла . Одна подписчица поинтересовалась, почему у парня такая темная кожа. Другая, не долго думая, ответила: "Всю ночь уголь грузил". Впрочем, это была всего лишь шутка. Ведь очевидно, что Жан приобрел загар на Гавайях, где они отдыхают всей семьей.