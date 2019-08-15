Светлана Лобода – самая востребованная сегодня звезда. В августе у нее почти каждый день расписан – фестивали в Астане и Сочи, концерты в Турции и Прибалтике. Она стала хедлайнером и второго дня Русского музыкального фестиваля в Монако. Корреспондент Дни.ру тоже оправился на Лазурный берег.

Светлана Лобода – самая востребованная сегодня звезда. В августе у нее почти каждый день расписан – фестивали в Астане и Сочи, концерты в Турции и Прибалтике. Она стала хедлайнером и второго дня Русского музыкального фестиваля в Монако. Корреспондент "Дни.ру" тоже оправился на Лазурный берег.Светлана Лобода – пример того, как артист за несколько лет может вырасти до культового персонажа и мегазвезды. Огромная работоспособность, помноженная на перфекционизм и увеличенная командой профессионалов позволили ей стать самой востребованной и популярной певицей страны. Каждый хит – бронебойный. Каждый клип – вызов. Каждое появление на сцене – грандиозный перформанс.Светлана Лобода – пример того, как может и должна выглядеть современная женщина. Рождение двоих детей, постоянные перелеты, смена часовых поясов и стресс не мешают певице находиться в отличной физической и вокальной форме. Она поет только вживую, удивляет хореографической подготовкой. И, кажется, может легко затмить многих западных звезд.Под занавес второго дня Русского музыкального фестиваля в Монако она представила часовой сэт из главных хитов на сцене легендарного шапито. Многочисленных девушек, которые пришли на концерт не только ради музыки, но и чтобы поучиться тому, как надо выглядеть, Лобода посоветовала любить негодяев – мол, тогда жизнь не будет такой скучной и пресной.А 19 октября на сцене ВТБ-арена в Москве она даст сольный концерт. Его уже сегодня многие называют главным сольником года. И на нем Лобода снова покажет, что равных ей на эстраде нет.