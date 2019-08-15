Известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор стал действующим лицом очередного скандала. Экс-чемпион американской лиги UFC в двух категориях еще 6 апреля напал с кулаками в столице Ирландии на пожилого мужчину.

Известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор стал действующим лицом очередного скандала. Экс-чемпион американской лиги UFC в двух категориях еще 6 апреля напал с кулаками в столице Ирландии на пожилого мужчину.Инцидент произошел в баре Marble Arch Pub в Дублине, сообщает TMZ. Макгрегор, будучи навеселе, приобрел в пабе виски своей компании Proper Twelve и стал угощать посетителей. Пенсионер отказался от алкоголя, после чего боец ММА нанес ему удар.От развития скандала Макгрегора спасли друзья, которые буквально вынесли спортсмена из помещения бара, однако летом видеозапись инцидента попала в социальные сети. После этого полиция начала расследование инцидента.