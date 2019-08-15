Режиссер Максим Виторган и актриса Нино Нинидзе перестали скрывать свой роман. Так, накануне девушка опубликовала новый снимок с их совместного отпуска в своем Instagram-аккаунте.

Режиссер Максим Виторган и актриса Нино Нинидзе перестали скрывать свой роман. Так, накануне девушка опубликовала новый снимок с их совместного отпуска в своем Instagram-аккаунте.На фотографии избранница Виторгана запечатлена со своим трехлетним сыном Александром. Они с малышом смотрят вдаль на фоне голубого моря и облаков. "Мой смелый. Сын", – подписала пост звезда.Совместных снимков возлюбленных пока нигде нет. Тем не менее, несложно догадаться, что они вместе. Они оба публикуют кадр из одного места и в одно время. Так, они сейчас находятся на местной киприотской достопримечательности – скале Афродиты.Кроме того, на отдых Максим и Нино взяли не только ребенка актрисы. Все трое детей Виторгана тоже отправились с ними на Кипр.Отметим, накануне на странице режиссера в социальной сети появился очень нежный пост. Он запечатлен на фоне заката, а на его плече заботливо лежит женская рука – Нинидзе."Ищите того, с кем молчать, а не говорить. С кем хорошо в покое, а не в суете", – с любовью написал экс-супруг Ксении Собчак.Напомним, об отношениях между режиссером и грузинской актрисой стало не так давно. Максим опубликовал в своем Instagram снимок обнаженной фотографии Нино. После этого пара вместе вышла в свет. возлюбленные пришли вместе на премьеру спектакля "Земля Нод".