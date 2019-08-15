Мария Шарапова завершила выступления на турнире серии Мастерс в американском Цинциннати. В матче второго круга Мария проиграла австралийке Эшли Барти.

Мария Шарапова завершила выступления на турнире серии "Мастерс" в американском Цинциннати. В матче второго круга Мария проиграла австралийке Эшли Барти.Шарапова смогла оказать сопротивление только в первом сете, который она проиграла 4:6. Во второй партии австралийка выиграла 6:1. Поединок продолжался полтора часа. Соперницы встречались в третий раз. На счету Барти теперь две победы.В третьем круге Эшли Барти сыграет с победительницей матча между польской теннисисткой Игой Швёнтек и эстонкой Анетт Контавейт,