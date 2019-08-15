Украинский журнал Новое время составил список из 100 самых влиятельных людей в стране. Новый президент Владимир Зеленский занял первую строчку рейтинга и оставил далеко позади своего предшественника Петра Порошенко.

Украинский журнал "Новое время" составил список из 100 самых влиятельных людей в стране. Новый президент Владимир Зеленский занял первую строчку рейтинга и оставил далеко позади своего предшественника Петра Порошенко.Перечень самых влиятельных людей Украины был составлен при участии 74 экспертов, в связи с чем от него можно ожидать некоторой объективности. Первую строчку, несмотря на все свои метания от одной политической позиции к другой, занял Владимир Зеленский."Убедительная победа Владимира Зеленского на президентских выборах и последовавший за этим триумф его партии по итогам парламентской кампании перезагрузили систему власти в Украине", – отметил один из авторов рейтинга, журналист Иван Верстюк. Именно с этим связано большое число новых лиц в списке влиятельных людей.На втором месте оказался глава Офиса президента Андрей Богдан. Отметим, некоторые считают, что товарищ и близкий коллега действующего главы государства является значимой политической фигурой за счет своей связи с президентом, однако другие видят в нем самостоятельную, а в чем-то даже противостоящую Владимиру Зеленскому фигуру.Петр Порошенко, который еще совсем недавно возглавлял Украину и мог считаться самым влиятельным в стране человеком, после позорного поражения на выборах резко сдал и откатился на восьмое место. И если в бытность президентом его репутацию портили слухи об алкогольной зависимости, то теперь политик страдает из-за возбужденных в его отношении уголовных дел.Примечательно, что журналисты "Нового времени" отнесли бывшего президента к разряду "классических олигархов". Компанию ему составили Ринат Ахметов (третье место), Игорь Коломойский (четвертое место) и Виктор Пинчук (пятое место). Влиятельные бизнесмены появляются в этом рейтинге из года в год, заметили эксперты. Это показывает, что даже тотальная перезагрузка всего политического ландшафта страны не в силах выбить у них из рук рычаги влияния.