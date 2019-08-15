Сельская администрация не выделяет средства на горку и качели.

Житель Липецкой области, отчаявшись ждать помощи от местных властей, решил построить в селе Нижнебрусланово детскую площадку своими руками. Деревянный городок, сообщает ОТР, получил название "Бригантина".Площадку Александр Зайцев, бывший моряк дальнего плавания, спроектировал и сделал сам, разместив ее на месте бывшей свалки. В ход пошли и строительные отходы, и материалы, закупленные на деньги местных жителей. Соседи принесли на площадку старые садовые качели и игрушки – сейчас площадка привлекает не только местных детей, но и тех, кто живет в населенных пунктах по соседству.