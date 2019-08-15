Морские пехотинцы России победили во всеармейских международных играх Морской десант-2019. Сильнейшую команду черных беретов определили в рамках Эстафеты. Об этом сообщает ГТРК Калининград.

Морские пехотинцы России победили во всеармейских международных играх "Морской десант-2019". Сильнейшую команду черных беретов определили в рамках "Эстафеты". Об этом сообщает ГТРК "Калининград".Сборные ВМФ из Китая, Венесуэлы, Ирана и России на бронеавтомобилях БТР-82А соревновались в преодолении девятикилометровой полосы препятствий, а также показывали свои навыки стрельбы по мишеням. Победителем стала команда, которая набрала наименьшее количество штрафных баллов. По результатам состязаний первое место заняли российские военные, второе — пехотинцы из Поднебесной, а третье и четвертое место получили Иран и Венесуэла.Напомним, ранее сообщалось, что российская сборная одержала победу и в двух предыдущих этапах конкурса - "Полосе препятствий" и "Тропе выживания". Кроме того, на втором этапе морпехи установили рекорд "АрМИ-2019", продемонстрировав результат в 25 минут и 6 секунд.