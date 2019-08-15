Супруг телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров выложил объявление на Авто.ру. Он оповестил о продаже своего внедорожника Hummer H2.

Супруг телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров выложил объявление на Авто.ру. Он оповестил о продаже своего внедорожника Hummer H2.Муж звезды назначил за автомобиль космический ценник – 3 400 000 рублей. На продажу машина выставлена с пробегом более 123 000 километров. Hummer H2оснащен 6,2 литровым двигателем, в котором 409 лошадиных сил.Пятидверный внедорожник выпущен в 2008 году. У него премиальный кожаный салон, а на задних стеклах красуется никнейм владельца – ZIMA.Напомним, фанаты Бородиной нашли доказательства в пользу развода супругов. Как писали ранее , Ксения и Курбан оставили эту ситуацию без комментариев.