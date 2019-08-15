Антикоррупционное бюро Украины задержало заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Его подозревают в получении взятки.

Антикоррупционное бюро Украины задержало заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Его подозревают в получении взятки.По этом же делу задержан помощник чиновника, передает телеканал "Россия 24".По данным следствия, подозреваемые требовали от представителя неназванного юридического лица более миллиона долларов за принятие неких решений. В момент задержания чиновники как раз получили часть этой суммы — 480 тысяч долларов.