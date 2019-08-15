Лайнер авиакомпании Уральские авиалинии совершил жесткую аварийную посадку в Жуковском. В тот момент на борту находились 234 человека.

Лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в Жуковском. В тот момент на борту находились 234 человека.В четверг, 15 июля, самолет А-321, направлявшийся из Москвы в Симферополь, приземлился на поле в Раменском районе. По предварительным данным, двигатель самолета загорелся после того, как в него попала птица.После приземления воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Как утверждают очевидцы, у лайнера подломились все стойки шасси. Возгорание в двигателе быстро ликвидировали.В момент происшествия на борту находились 234 человека, включая 7 членов экипажа. Всех пассажиров оперативно эвакуировали. В результате жесткой посадки пострадали несколько человек. Отмечается, что они получили ссадины и ушибы. В настоящее время их осматривают медики, уточняет "Интерфакс"."Стоим в поле, пострадавшие есть, у парня рука сломана, у кента палец походу, ничего не сказали еще, двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать, я держался за крест, я теперь точно верю в бога", – цитирует одного из пассажиров Telegram-канал Baza.Материал дополняется.