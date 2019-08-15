Ученые из Австралии и Дании рассказали, какие продукты защитят людей от рака. Информацию сообщают зарубежные СМИ.

Ученые из Австралии и Дании рассказали, какие продукты защитят людей от рака. Информацию сообщают зарубежные СМИ.Исследователи признались, что продукты, в которых содержатсяфлавоноиды, могут предостеречь людей от появления злокачественныхновообразований. Флавоноиды – эторастительные полифенолы, содержащиеся во многих продуктах.Ученые проанализировали данные, которые были получены в ходеэксперимента при участии 56 тысяч человек. За состоянием людей,употреблявших эти продукты, следили в течение 23 лет. Максимального эффектадобились те, кто употреблял флавоноиды в количестве 500 миллиграммов в день.Эти растительные элементы помогли избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака. За все время былозафиксировано 14 тысяч случаев смерти, передает .Флавоноиды содержатся в зеленом чае, цитрусовых, темномшоколаде, чернике, петрушке, арахисе, красном вине и других продуктах. Эти продукты особенно полезны для курильщиков и людей,злоупотребляющих алкогольными напитками.Ранее отмечалось, что от рака могут защитить продукты, вкоторых содержится витамин А. Американские ученые выявили, что люди, употребляющие его вместе с пищей, гораздо реже болеют раком кожи. Получить полезный элемент можно изморкови, брокколи, персиков и дынь. Он также содержится в яйцах, молоке,печени трески и рыбьем жире.