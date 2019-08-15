Ученые из Австралии и Дании рассказали, какие продукты защитят людей от рака. Информацию сообщают зарубежные СМИ.
Ученые из Австралии и Дании рассказали, какие продукты защитят людей от рака. Информацию сообщают зарубежные СМИ.
Исследователи признались, что продукты, в которых содержатся
флавоноиды, могут предостеречь людей от появления злокачественных
новообразований. Флавоноиды – это
растительные полифенолы, содержащиеся во многих продуктах.
Ученые проанализировали данные, которые были получены в ходе
эксперимента при участии 56 тысяч человек. За состоянием людей,
употреблявших эти продукты, следили в течение 23 лет. Максимального эффекта
добились те, кто употреблял флавоноиды в количестве 500 миллиграммов в день.
Эти растительные элементы помогли избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака. За все время было
зафиксировано 14 тысяч случаев смерти, передает .
Флавоноиды содержатся в зеленом чае, цитрусовых, темном
шоколаде, чернике, петрушке, арахисе, красном вине и других продуктах. Эти продукты особенно полезны для курильщиков и людей,
злоупотребляющих алкогольными напитками.
Ранее отмечалось, что от рака могут защитить продукты, в
которых содержится витамин А. Американские ученые выявили, что люди, употребляющие его вместе с пищей, гораздо реже болеют раком кожи. Получить полезный элемент можно из
моркови, брокколи, персиков и дынь. Он также содержится в яйцах, молоке,
печени трески и рыбьем жире.