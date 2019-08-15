Супруга звезды советского кино поделилась свежими новостями. По словам Ольги Остроумовой, народный артист Валентин Гафт в стабильном состоянии.

Супруга звезды советскогокино поделилась свежими новостями. По словам Ольги Остроумовой, народный артистВалентин Гафт в стабильном состоянии.Артист все еще находится вбольнице. В настоящее время его жизни больше ничего не угрожает.Валентин Гафт сейчас стабилен, однако о выписке думать еще рано."Он в стабильном состоянии, но врачи пока овыписке не говорят", – цитирует Ольгу Остроумову со ссылкой на АГН "Москва".Напомним, около недели назаднародный артист СССР был госпитализирован с инсультом. Информацияоб этом появилась в СМИ 7 августа.Отметим, что в последнеевремя у 83-летнего народного артиста часто возникают проблемы со здоровьем.Так, в марте этого года появилась информация, что якобыпочувствовал недомогание и обратился за помощью к медикам. Но тогда он опровергэту информацию.Напомним, Ольга Остроумова– третья официальная супруга Валентина Иосифовича. Впервые мужчина встретилбудущую жену на съемках фильма "Гараж", но на тот момент актриса быласчастлива в другом браке. Как только спустя пару лет Гафт получил известия о ееразводе, он тут же начал действовать.