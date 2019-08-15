Супруга звезды советского
кино поделилась свежими новостями. По словам Ольги Остроумовой, народный артист
Валентин Гафт в стабильном состоянии.
Супруга звезды советского
кино поделилась свежими новостями. По словам Ольги Остроумовой, народный артист
Валентин Гафт в стабильном состоянии.
Артист все еще находится в
больнице. В настоящее время его жизни больше ничего не угрожает.
Валентин Гафт сейчас стабилен, однако о выписке думать еще рано.
"Он в стабильном состоянии, но врачи пока о
выписке не говорят", – цитирует Ольгу Остроумову со ссылкой на АГН "Москва".
Напомним, около недели назад
народный артист СССР был госпитализирован с инсультом. Информация
об этом появилась в СМИ 7 августа.
Отметим, что в последнее
время у 83-летнего народного артиста часто возникают проблемы со здоровьем.
Так, в марте этого года появилась информация, что якобы
почувствовал недомогание и обратился за помощью к медикам. Но тогда он опроверг
эту информацию.
Напомним, Ольга Остроумова
– третья официальная супруга Валентина Иосифовича. Впервые мужчина встретил
будущую жену на съемках фильма "Гараж", но на тот момент актриса была
счастлива в другом браке. Как только спустя пару лет Гафт получил известия о ее
разводе, он тут же начал действовать.