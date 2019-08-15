Самолет A321, направлявшийся из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в Жуковском. Видеозапись приземления лайнера появилась в Сети.

Самолет A321, направлявшийся из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в Жуковском. Видеозапись приземления лайнера появилась в Сети.В ролике, снятом одним из пассажиров, можно увидеть, как самолет приземляется на взлетно-посадочную полосу, после чего выезжает в поле и останавливается. Многих пассажиров охватывает паника, некоторые кричат. "Мы сели!", – радостно объявил один из очевидцев. На этом моменте ролик обрывается, передает Telegram-канал .По предварительной информации, в результате аварийной посадки пострадали 23 пассажира, в том числе беременная женщина и девять детей. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.Напомним, в четверг утром, 15 августа, самолет "Уральских авиалиний", следовавший из Москвы в Симферополь, совершил экстренную посадку в Раменском районе. Причиной приземления стало возгорание двигателя лайнера. Как передает телеканал "", туда могли попасть птицы.