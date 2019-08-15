Сильный пожар вспыхнул в магазине автозапчастей в Кировском районе Санкт-Петербурга. Очевидцы сняли на видео охваченное огнем здание на проспекте Народного Ополчения.

Сильный пожар вспыхнул в магазине автозапчастей в Кировском районе Санкт-Петербурга. Очевидцы сняли на видео охваченное огнем здание на проспекте Народного Ополчения."Ух ты, жар прямо в машине!" — отметил проезжавший мимо водитель.Площадь распространения огня спасатели пока не называют — ее мешает установить дым. Из-за угрозы распространения пожару присвоили повышенный номер сложности 1БИС.Информации о пострадавших и причинах возгорания пока не поступало.