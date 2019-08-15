В связи с проведением 18 августа 2019 года Московского полумарафона будет ограничено движение автотранспорта...

В связи с проведением 18 августа 2019 года Московского полумарафона будет ограничено движение автотранспорта:– с 06:30 до 13:00 по улице Лужники;– с 07:00 до 12:30 по Фрунзенской набережной;– с 07:30 до 13:00 по Лужнецкой набережной;– с 07:30 до 11:40 по Пречистенской набережной;– с 07:30 до 11:30 по Москворецкой улице и Большому Москворецкому мосту;– с 07:30 до 11:10 по улице Балчуг;– с 07:40 до 11:40 по Кремлевской набережной;– с 07:50 до 11:20 по Раушской набережной;– с 07:50 до 11:00 по Космодамианской и Шлюзовой набережным;– с 07:50 до 11:45 по Софийской набережной и Фалеевскому переулку;– с 07:50 до 12:00 по Болотной улице и площади Васильевский Спуск.Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81