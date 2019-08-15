Новость о том, что Армен Джигарханян перенес тяжелую операцию, огорчила поклонников. Люди молятся за здоровье народного артиста. А корреспондент Дни.ру поговорил в это время с его бывшей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Кто еще знает актера так хорошо!

Новость о том, что Армен Джигарханян перенес тяжелую операцию, огорчила поклонников. Люди молятся за здоровье народного артиста. А корреспондент "Дни.ру" поговорил в это время с его бывшей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Кто еще знает актера так хорошо!"Я уверена, что если бы мы встретились, Армен Борисович меня бы не узнал, – уверяет киевская пианистка.– Вернее, не смог бы назвать мои фамилию, имя и отчество. Впрочем, не только мои, наверное – провалы в памяти начались еще при мне, хотя тогда мы моги это скрывать"."Не знаю, что с ним делают так называемые друзья, но он резко сдал, причем в мозгу, как я понимаю, происходят уже необратимые, к сожалению, изменения", – вздыхает .Между тем, всего пару недель назад 83-летнего Армена Джигарханяна привозили на сбор труппы в театр, где он продолжает работать художественным руководителем. Возникает вопрос о том, как актер в таком состоянии исполнял должностные обязанности.Это напоминает диалог из "Собачьего сердца" Михаила Булгакова: "-Как же, позвольте?.. Он служил в очистке... – Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь".Напомним, 15 августа, как сообщил телеграм-канал Mash, Армен Джигарханян перенес серьезную операцию – легендарному артисту установили сложный кардиостимулятор последнего поколения. Но состояние артиста оценивается как тяжелое.