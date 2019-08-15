Армен Джигарханян перенес операцию. Однако его состояние оставляет желать лучшего.

Армен Джигарханян перенес операцию. Однако его состояние оставляет желать лучшего.О хирургическом вмешательстве сообщил телеграм-канал Mash. По его данным, Армен Джигарханян находится в тяжелом состоянии. Операцию легендарному артисту провели утром 15 августа.Медики установили актеру сложный кардиостимулятор последнего поколения.Издание отмечает, что все прошло в штатном режиме, Армен Джигарханян находится в сознании. Однако состояние его оставляет желать лучшего – у артиста сложная форма аритмии.