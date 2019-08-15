Ситуация, когда политик сохраняет высокий рейтинг на фоне возложенных на него избирателями надежд, однако не делает ничего, чтобы оправдать их, не может продолжаться долго. Эксперты считают, что Владимира Зеленского может ждать бесславный конец, какой был у его предшественника Петра Порошенко.

Ситуация, когда политик сохраняет высокий рейтинг на фоне возложенных на него избирателями надежд, однако не делает ничего, чтобы оправдать их, не может продолжаться долго. Эксперты считают, что Владимира Зеленского может ждать бесславный конец, какой был у его предшественника Петра Порошенко.Петра Порошенко с должности президента Украины выгоняли практически всей страной. На последнем этапе срока рейтинг его поддержки ставил один антирекорд за другим. Имя главы государства фактически синонимом непопулярного политика, полностью лишившегося поддержки как простых избирателей, так и собственных соратников.На этом фоне Владимир Зеленский, выигравший второй тур выборов президента Украины с колоссальной поддержкой и обеспечивший одним своим именем рекордную поддержку партии "Слуга народа", кажется полной противоположностью Петру Порошенко. Однако некоторые считают, что бывший шоумен может повторить судьбу своего предшественника, причем закат его блестящей политической карьеры стоит ждать уже в ближайшее время – как только начнутся заморозки."Уже зимой Зеленский столкнется с серьезным жилищно-коммунальным кризисом. Ему придется отвечать за тепло, за цены на услуги ЖКХ, ему придется выстраивать отношения с нашими энергобаронами. Все это будет очень сложно", – цитирует издание "Политнавигатор" украинского политолога Руслана Бортника.Одновременно с этим население начнет интересоваться у Владимира Зеленского его успехами в борьбе с коррупцией. "Я на протяжении осени ожидаю многочисленные задержания. В том числе, экс-президента Порошенко и его окружения", – отметил эксперт. И если и тут президенту не найдется чем похвастаться, в головы избирателям начнут закрадываться подозрения."Эта осень, безусловно, станет для Зеленского Рубиконом. То, что он не сможет сделать этой осенью и зимой, он уже не сможет сделать вообще. После этого начнется проседание рейтинга, окрепнут оппоненты, будет другая игра", – заключил Руслан Бортник.В конечном итоге Владимир Зеленский, если совершит ряд стратегических ошибок, рискует полностью растерять народную поддержку. А опытные политики не станут помогать ему, поскольку именно благодаря обещаниям бороться с такими как они бывший шоумен во многом и попал на свою должность.