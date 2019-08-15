Старый скандал вокруг дачи Аллы Пугачевой получил неожиданное продолжение. оказалось, Примадонна не заплатила штраф, и теперь ей грозит административный арест на срок до 15 суток.

Старый скандал вокруг дачи Аллы Пугачевой получил неожиданное продолжение. оказалось, Примадонна не заплатила штраф, и теперь ей грозит административный арест на срок до 15 суток.Алла Пугачева живет в огромном замке в деревне Грязь вместе с молодым мужем Максимом Галкиным и их детьми Гарри и Лизой. Плюс штат помощников. Однако у Примадонны есть и другая недвижимость. В поселке Малые Бережки в Истринском районе Подмосковья находится дача артистки. Много лет назад эта недвижимость попала в скандал. Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования МПР РФ обеспокоилось баней Пугачевой, построенной в 36,5 м от Истринского водохранилища вместо положенных 55. Тогда артистку попросили снести постройку.А теперь чиновников тревожит не баня, а железный забор, который, по их мнению, преграждает другим дачникам доступ к воде. Еще зимой 2018 года был составлен протокол об административном правонарушении. Тогда Примадонне выписали штраф на три тысячи рублей, поскольку забор "преградил доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе", сообщает .Однако Алла Пугачева штраф не заплатила, потому что на певицу наложили административный штраф в двукратном размере – шесть тысяч рублей. В самом худшем случае артистке грозят административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Отметим, что на участке проживает внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков с супругой Аленой. Саму же Примадонну тут давно не видели. Соседи рассказали, что Алла Пугачева не сносила никаких построек, а в заборе есть калитка.