Пара канадцев стали свидетелями головокружительного прыжка лося со скалы в воду. Сохатый неудачно приземлился, но смог самостоятельно добраться до берега.

Пара канадцев стали свидетелями головокружительного прыжка лося со скалы в воду. Сохатый неудачно приземлился, но смог самостоятельно добраться до берега.Необычный случай произошел днем 9 августа в заливе Нипперс на острове Ньюфаундленд. Алиса Хьюлетт отправилась со своим женихом прокатиться на лодке, но, отойдя недалеко от причала, они обратили внимание на лося, топтавшегося на скальном выступе."Лось скатился с обрыва и упал в воду. Мы думали, что он ударился о камни внизу, но все обошлось", — рассказала девушка Reuters.Сотрудник департамента рыбного хозяйства и земельных ресурсов усомнился в том, что сохатый совершил осознанный прыжок, предположив, что он соскользнул, потеряв точку опоры."Судя по кадрам, лось благополучно приземлился и спокойно добрался до берега. Эти животные — отличные пловцы, зафиксированы случаи, когда они преодолевали по воде до 20 километров", — отметил он.