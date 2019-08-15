Традиционная церемония обмена сладостями на День Пакистана провалилась. Пакистанские пограничники отказались принять угощение на единственном пешеходном переходе Вага на двусторонней границе в Пенджабе от своих индийских коллег. Ранее индийские пограничники пытались передать пакистанцам угощение на праздник Ид аль-Адха, известный в России как Курбан-байрам.

Традиционная церемония обмена сладостями на День Пакистана провалилась. Пакистанские пограничники отказались принять угощение на единственном пешеходном переходе Вага на двусторонней границе в Пенджабе от своих индийских коллег. Ранее индийские пограничники пытались передать пакистанцам угощение на праздник Ид аль-Адха, известный в России как Курбан-байрам. Пакистанские военные отказались принимать подарки.Традиционно военные Индии и Пакистана дарили друг другу сладости во время религиозных и национальных праздников. Эту традицию прерывали только периоды индо-пакистанских инцидентов, сообщает ТАСС.При этом церемония обмена сладостями выступает показателем уровня напряжения между Дели и Исламабадом. Отношения двух стран накалились после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир. Вместо него были создны две союзные территории. Эти административные единицы имеют меньше прав, чем штат. Для этого парламент Индии отменил 370-ю статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом.Пакистан резко осудил такое решение парламента соседней державы. Исламабад мобилизовал вооруженные части, находящиеся на границе с Индией. Также пакистанский МИД отозвал своих дипломатов из Индии.