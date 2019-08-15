Сразу после взлета у самолета Уральских авиалиний, совершившего аварийную посадку в поле близ аэропорта Жуковский, начались перебои в работе двигателей. Пассажир снял на видео, как лайнер пытается набрать высоту, но двигатели не дают ему подняться.

Сразу после взлета у самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в поле близ аэропорта Жуковский, начались перебои в работе двигателей. Пассажир снял на видео, как лайнер пытается набрать высоту, но двигатели не дают ему подняться.ЧП произошло в 06:16, через две минуты после взлета. По предварительным данным, в двигатели попали птицы, что и стало причиной их нестабильной работы. Экипаж принял решение посадить самолет с полными баками в поле: убрал шасси, выключил двигатели и приземлился на брюхо.На снятых пассажиром кадрах видно, как A321 начинает терять высоту, попытки экипажа выправить положение успехом не увенчались — слышен рев двигателей, но самолет продолжает снижаться.По словам пассажиров, сразу после взлета самолет начало сильно трясти, замигали лампочки в салоне, а затем стюардессы предупредили об аварийной посадке. Лайнер приземлился на кукурузном поле, обошлось без пожараНа борту находились 227 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили. Травмы получили 10 человек.