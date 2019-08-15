15.08.2019

2019-08-15 19:45:23

Пассажирам приземлившегося на кукурузное поле самолета выплатят по 100 тысяч

Пассажиры совершившего аварийную посадку в Подмосковье лайнера А-321 получат компенсации по 100 тысяч рублей каждый. Об этом сообщает со ссылкой на АГН "Москва".



Напомним, что борт авиакомпании "Уральские авиалинии" вынужден был прекратить полет из-за попавших в двигатели чаек. Лайнер сол на кукурузное поле. На борту находились 233 пассажира, 74 из них обратились за помощью медиков. Один человек был госпитализирован.