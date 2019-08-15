Первый учебный центр для волонтеров будет открыт в Иркутске, рассказал на встрече с добровольцами заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета Единой России Андрей Турчак. Он отметил, что у региона есть большой опыт действий в чрезвычайных ситуациях.

Первый учебный центр для волонтеров будет открыт в Иркутске, рассказал на встрече с добровольцами заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. Он отметил, что у региона есть большой опыт действий в чрезвычайных ситуациях.Андрей Турчак напомнил, что 12 августа "Единая Россия" договорилась с МЧС открыть учебные центры для волонтеров на территории тех регионов страны, которые наиболее подвержены возникновению чрезвычайных ситуаций. "Исходя из опыта Иркутской области, первый учебный центр будет открыт именно здесь", – отметил он.Также сенатор обратился к добровольцам со словами благодарности за личное участие, неравнодушие, чуткость, внимание и готовность в любое время прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. "Для нас очень важно, что в это очень сложное время вы смогли консолидироваться. "Единая Россия" поддерживает вас в этом и будет делать это и дальше", – подчеркнул Турчак.В свою очередь, секретарь регионального отделения "Единой России", председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол рассказал, что волонтеры за три недели разобрали более 500 тонн гуманитарной помощи. "Ребята работали с утра до вечера", – отметил он.Он рассказал, что добровольцы приезжали к подтопленным участкам на своих лодках и снимали с балконов людей, а также помогали организовывать пункты раздачи помощи. "Нужно уделять максимальное внимание волонтерству, ведь как показывает практика, только его силами мы можем многое сделать", – подчеркнул Сергей Сокол."Произошедшая трагедия показала, что и как могут делать добровольческие движения. Мы вместе будем продолжать эти традиции", – заметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Также он подчеркнул важность поддержки волонтерства на федеральном уровне и поблагодарил за сигнал о ее наличии Андрея Турчака."Вы рассказали об участии в акциях помощи разных политических сил. Я хочу сказать, что в беде никаких политических пристрастий быть не должно. Вне зависимости от политических предпочтений мы должны действовать сообща", – в свою очередь подчеркнул секретарь генсовета "Единой России".