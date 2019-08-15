Геройские действия экипажа во время аварийной посадки лайнера отметили на самом высоком уровне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не сомневается, что пилоты, которые сегодня спасли жизни более 230 человек, вскоре будут представлены к государственным наградам.

Геройские действия экипажа во время аварийной посадки лайнера отметили на самом высоком уровне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не сомневается, что пилоты, которые сегодня спасли жизни более 230 человек, вскоре будут представлены к государственным наградам."Награждение госнаградами присуждается по указу главы государства​​​. Поэтому после того, как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности в кратчайшие сроки, никаких сомнений в этом нет, и они будут награждены", — заявил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 24". Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. При взлете лайнер столкнулся со стаей чаек. Попадание птиц в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. В итоге самолет совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.За медпомощью обратились 55 человек, среди них 17 детей. По данным Минздрава России, жизни пострадавших пассажиров ничего не угрожает. Госпитализация потребовалась только 69-летней женщине — она получила ушиб позвоночника. Остальные получили амбулаторную помощь.Командиром воздушного суда, так удачно совершившего столь сложную посадку, был екатеринбуржец Дамир Юсупов, именно он принял единственно верное решение в критической ситуации. Вторым пилотом был Георгий Мурзин.Дамиру Юсупову 41 год. Общий налет у него составляет более 3 тысяч часов. В "Уральских авиалиниях" он работает с декабря 2013 года. Учился в Ульяновском институте гражданской авиации, после с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.Второй пилот Георгий Мурзин тоже окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. В "Уральских авиалиниях" работает с октября 2018 года.Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал представить всех членов экипажа к государственным наградам.